Universitária é morta por traficante após não abaixar vidro de carro

Kellen Mota Fraga, de 25 anos, foi morta na noite de sexta-feira (3),após descumprir uma ordem de um traficante. Ela foi baleada no carro onde estava com outras duas mulheres. O caso aconteceu em Manaus (AM),e foi destaque no Portal do Holanda.

A estudante de odontologia estava indo buscar um jaleco na costureira quando foi interceptada pelo criminoso. O traficante ordenou que ela abaixasse o vidro, mas a jovem e suas acompanhantes se assustaram e tentaram sair do local com o veículo.

Em resposta, o traficante atirou contra o carro e atingiu Kellen. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.