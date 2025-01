Universidades suspendem matrículas de aprovados no Sisu; entenda

Universidades estaduais e federais do Brasil suspenderam as matrículas dos alunos aprovados na chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), divulgada na última segunda-feira, 27, devido a falta de envio de dados pelo Ministério da Educação (MEC).

A relação dos aprovados no Sisu nesta primeira chamada deveria ter sido divulgada pelo ministério no último domingo, 26, mas houve um atraso e o resultado só foi publicado na segunda-feira. Além disso, candidatos reclamaram nas redes sociais sobre o site da seleção não disponibilizar a colocação dos candidatos na lista de espera.

Até esta terça-feira, 28, ao menos 6 universidades comunicaram a suspensão da matrícula dos aprovados enquanto aguardam os dados do MEC, conforme apurado pelo Poder 360. São elas:

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba);

UFPB (Universidade Federal da Paraíba);

UFS (Universidade Federal de Sergipe);

Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro);

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul);

UFPel (Universidade Federal de Pelotas).

A medida não interfere na aprovação dos alunos, mas encurta o tempo disponível para realizarem as inscrições. O prazo de inscrição nas instituições está previsto para ser encerrado na próxima sexta-feira, 31.

Até o momento, o MEC não se manifestou sobre a suspensão das matrículas. O ministério também não informou se vai alterar o calendário do Sisu. A redação integrada de O Liberal consulta as universidades do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Rural do Pará (Ufra) para saber se também apresentam dificuldade com a matrícula dos aprovados.

Com informações de Poder 360.