Um bebê e mais três crianças são abandonadas em uma casa

Quatro crianças foram encontradas sozinhas em uma residência, no Amazonas. Segundo a polícia, elas foram abandonadas pelos pais e não sabiam do paradeiro deles.

Junto com as crianças de 1, 6, 7 e 11 anos foram encontradas uma escopeta com cinco munições, uma delas deflagrada. Antes do encontro, a polícia perseguia um homem que foi flagrado armado. Ele entrou em fuga por um beco, e em determinado trecho, ao perderem o suspeito de vista, os policiais ouviram o choro das crianças e decidiram checar. Foi aí que encontraram as vítimas sozinhas.

Elas foram levadas para Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara (DIP).