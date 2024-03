Uber Adolescentes: nova função é liberada para todo Brasil nesta terça-feira (27); saiba como usar

A partir desta terça-feria (27), a Uber disponibiliza para todo o Brasil a função Uber Adolescentes, permitindo que pais e responsáveis acompanhem as corridas de jovens entre 12 e 17 anos. A novidade oferece uma alternativa segura para a locomoção dos adolescentes sob supervisão.

A função estava em fase de testes desde novembro de 2023, funcionando inicialmente nas cidades de Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Santos, Vitória, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Sorocaba e São José dos Campos.

VEJA MAIS

Uma pesquisa realizada pela Uber com usuários nos Estados Unidos mostrou que 40% dos jovens já deixaram de ir a um evento ou participar de uma atividade pela falta de uma alternativa de mobilidade.

Como funciona o Uber Adolescentes?

Criação da conta: O responsável cria uma conta no Perfil Familiar do aplicativo Uber e convida os adolescentes, onde os perfis serão vinculados. Essa opção está disponível no menu "Conta", que pode ser acessado na página inicial do aplicativo. Em seguida, basta clicar na opção "Família" e convidar os participantes do grupo selecionando os contatos na agenda do celular.

Solicitação de viagens: Por conta própria, o adolescente solicita a viagem pelo aplicativo e o responsável acompanha em tempo real o percurso, tempo para chegada até o destino e consegue até realizar ligações para o motorista parceiro da plataforma, se necessário.

Recursos de segurança: Os recursos são padrão para essas contas e não podem ser desligados pelo adolescente, pelo motorista parceiro ou pelos responsáveis. O U-Acompanha, U-Código, U-Ajuda e U-Áudio garantem a segurança da viagem.

Recursos de segurança para tranquilidade dos pais

A Uber prioriza a segurança dos adolescentes com recursos que não podem ser desativados:

U-Acompanha: Localização em tempo real do trajeto e tempo de chegada.

U-Código: Código único que o adolescente precisa fornecer ao motorista para iniciar a viagem.

U-Ajuda: Detecção de mudanças de rota, paradas inesperadas ou término antecipado da viagem.

U-Áudio: Gravação criptografada do áudio da viagem (opcional).

[[(standard.Article) Pix, dinheiro, cartão? Para os motoristas de app, tanto Faz]]

O Uber Adolescentes foi testado em 13 cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, Campo Grande e Curitiba, desde outubro de 2023. O sucesso do piloto levou à expansão nacional da função. A iniciativa segue os passos de lançamentos semelhantes nos Estados Unidos e no Canadá

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)