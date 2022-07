Twitter fora do ar? Rede social apresenta instabilidade na manhã desta quinta-feira

O Twitter está com instabilidade na manhã desta quinta-feira (14). Isso é o que relatam alguns usuários que tentaram acessar a rede social por volta das 9h e, até o momento, não conseguiram. Ao abrir o site no computador, a mensagem "ocorreu um erro, tente recarregar a página" aparece para os internautas, que mesmo atualizando a plataforma repetidas vezes não conseguem usar a rede do passarinho. Já no celular, uma notificação de "não é possível carregar tweets agora" surge na tela.

Até a publicação dessa matéria, o Twitter ainda não tinha emitido nota sobre o problema. Não se sabe, também, se a falha é apenas no Brasil ou atinge outros países.