Twitter derruba perfil que publicou fotos do corpo de Marília Mendonça

Na última segunda-feira (15), o Twitter derrubou a conta que André Felipe de Souza Alves Pereira usou para divulgar fotos do corpo de Marília Mendonça e Gabriel Diniz. A rede social levou cerca de um mês para realizar a ação após a prisão do criminoso, cujo pedido havia sido reiterado no dia 12 junto à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que lidera as investigações.

O acusado foi preso pelas autoridades do Distrito Federal (PCDF) no dia 17 de abril, onde a 2ª vara criminal de Santa Maria acatou o pedido do Ministério Público do DF e Território (MPDFT) contra André Felipe, que irá responder por seis crimes envolvendo a divulgação das imagens. O MP também determinou a remoção de todo o conteúdo caracterizado como de delito vilipêndio a cadáver.

Além da publicação, André era admirador de símbolos nazistas e incitou crimes como atentados a escolas, segundo denúncias. O criminoso chegou a ameaçar fazer um massacre em uma escola no DF, mesmo depois de preso.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)