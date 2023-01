Turista flagra ‘voo’ de onças durante briga dos felinos no Pantanal; vídeo

Já pensou estar visitando um parque ambiental e se deparar com um “voo” de uma onça? O caso aconteceu no município de Miranda, no Mato Grosso (MT), com um turista, em um safari à procura dos animais. A pessoa estava dentro de uma reserva e filmou o salto dos felinos.

As imagens viralizaram nas redes sociais. Segundo postagem da ONG Onçafari, o evento é raro. “Além da cena rara, a equipe conseguiu presenciasi vários comportamentos, como a demarcação de território e as vocalizações das onças-pintadas”, relata a ONG.

Os animais se chamam Suki e Mango. Eles são monitorados na ONG que divulga os safaris na região.

