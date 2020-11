Turista cai do 7º andar de hotel e morre

Na noite do último domingo (22), Marcos Pereira da Silva, de 37 anos, caiu do 7º andar de um hotel no bairro Ondina, em Salvador (BA). A queda foi tratada inicialmente como acidental.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu ao chegar no hospital.

De acordo com a delegacia que investiga o caso, ainda não há informações sobre o que teria causado a morte.

O corpo do carioca foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser periciado e, logo depois, deve seguir para o Rio de Janeiro para o velório.