Turismo internacional deve injetar US$ 185,7 milhões nos destinos brasileiros durante o carnaval

Expectativa é que a geração de receitas durante as festividades deste ano deve crescer 10%. Levantamento indica aumento de 21% na compra de passagens aéreas internacionais para o Carnaval em relação a 2025

Agência Gov
fonte

Informações consolidadas pela Dadosfera, newsletter de Inteligência de Dados da Embratur, mostram que a Argentina lidera o envio de visitantes para o Carnaval 2026. (Foto: Fernando Maia/Riotur)

O Carnaval brasileiro vai aquecer as ruas e a economia em 2026. O turismo internacional deve injetar US$ 185,7 milhões nos destinos do país durante as festividades este ano. O número faz parte de um levantamento da Inteligência de Dados da Embratur e representa uma alta de 9,6% em comparação ao volume de recursos deixados por turistas internacionais na folia no ano passado.

A explicação é o aumento da procura de estrangeiros pelo Brasil para a folia deste ano. Outro estudo da Agência indicou um aumento de 21% na compra de passagens aéreas internacionais para o Carnaval em relação a 2025. Conforme destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o crescimento da receita deixada por turistas internacionais nos destinos brasileiros comprova a importância do setor para a geração de emprego, renda e desenvolvimento para o país.

“O Carnaval de 2026 consolida o momento extraordinário que o turismo brasileiro vive. O aumento de quase 10% na receita e a alta de 21% na compra de passagens mostram que o mundo se interessa pela alegria e pela diversidade da nossa maior festa. Mais do que números, esse crescimento significa dinheiro circulando nas cidades, pequenos negócios sendo estimulados e gerando emprego e renda em diversas partes do país”, afirma Freixo.

“Depois de um 2025 histórico, onde batemos recordes de divisas e recebemos mais de 9 milhões de visitantes, começamos este ano provando que o turismo é um dos motores mais potentes da nossa economia e da nossa imagem internacional”, completa o presidente.

Informações consolidadas pela Dadosfera, newsletter de Inteligência de Dados da Embratur, mostram que a Argentina lidera o envio de visitantes para o Carnaval 2026. Foram emitidos 32.038 bilhetes para argentinos, um crescimento de 30,5%. Os Estados Unidos aparecem na segunda posição do ranking, com 7.437 passagens e alta de 17%. O Paraguai registrou o maior avanço percentual entre os principais emissores, com aumento de 129%, seguido pelo Chile (69,4%).

Recorde histórico em 2025

A estimativa para o Carnaval sucede o patamar histórico de entrada de divisas registrado em 2025, em que os visitantes estrangeiros deixaram US$ 7,865 bilhões na economia nacional. O resultado supera em 7,1% o total de 2024, que somou US$ 7,341 bilhões.

Os números foram divulgados pelo Banco Central. A alta na receita decorre diretamente do recorde de desembarques. Em 2025, o Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas internacionais, volume 37,1% acima do registrado em 2024. O fluxo consolida a competitividade brasileira no mercado global e estimula o desenvolvimento econômico regional.

carnaval 2026

economia

turismo

turismo internacional
