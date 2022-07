Menina vai para casa errada após confusão com nomes na saída de creche

A família de uma aluna do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Sophia Musengny Loureiro, no Bairro Da Penha, em Vitória (ES), entrou em desespero quando o pai foi buscar a menina de 6 anos na creche e descobriu que alguém já tinha levado a criança. Por sorte, tudo não passou de um enorme mal-entendido. Duas crianças com o mesmo nome foram trocadas e a babá de uma delas, que estava no primeiro dia de trabalho, acabou levando a criança por engano para casa, acreditando ser a filha dos patrões. As informações são do Portal A Gazeta.

Depois que o pai foi informado que a menina já tinha saído da escola, um professor da creche sinalizou que, na mesma turma da criança desaparecida, havia duas meninas com o mesmo nome. Foi nessa hora que perceberam que as crianças haviam sido trocadas, disse a tia da menina que havia sido dada como desaparecida.

A outra criança, que deveria ter sido levada pela babá, acabou sendo levada pela tia, que não comunicou à profissional que já tinha ido buscar a garota.

A babá só reparou que estava com a criança errada após ter dado comida e banho na menina, e a entregou novamente na creche. “Foi um engano por uma questão de não conferir o nome. O erro começou dentro da creche”, diz a tia da menina levada por engano. O sistema de videomonitoramento da unidade de ensino não estava funcionando.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, depois que o desaparecimento da garota foi comunicado, a Guarda Municipal foi imediatamente acionada e uma equipe técnica enviada ao local para apurar o ocorrido. A Secretaria Municipal de Educação afirmou que para retirar uma criança da escola é necessário apresentar a carteirinha do estudante e que situações atípicas ou mudanças nos responsáveis devem ser comunicadas às unidades.

Na tarde desta quarta-feira (13), a Prefeitura enviou um comunicado a todas as unidades de ensino reforçando o procedimento de saída das crianças.