Trem descarrila e passageiros saem do local andando pelos trilhos, em São Paulo

Um trem da linha 8-diamante, da concessionária ViaMobilidade, descarrilou na região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a companhia, o caso ocorreu por uma falha em um equipamento que transfere os trens entre os trilhos e não houve feridos. Por volta das 12 horas, a circulação no local foi normalizada assim que a parte afetada do transporte foi retirada do trecho.

O incidente, quinto na mesma linha desde agosto do ano passado, ocorreu entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os passageiros, cerca de 50 pessoas, andando sobre os trilhos para deixar o local, auxiliados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).

Passageiros andando pelos trilhos, em direção à saída do local (Reprodução/Twitter)

Recentemente, houve um outro descarrilamento na linha 9-Esmeralda, também comandada pela mesma empresa. Ao fazer a curva que fica próxima à estação Itapevi, o transporte saiu do trilho, levando mais de oito horas para que a circulação no local fosse normalizada.

