Milhares vão às ruas da Grécia pedir renúncia do governo após desastre de trem

Milhares de pessoas foram às ruas da Grécia nesta quarta-feira (8) para exigir a renúncia do governo, após o desastre de trem que matou 57 pessoas na semana passada. O protesto foi liderado por manifestantes que se reuniram em Atenas e Salônica, as duas maiores cidades do país.

A tragédia foi provocada pela colisão entre um trem de passageiros e um trem de cargas que circulava na mesma via em direção oposta na região de Lárissa. O chefe da estação, um ex-funcionário do Ministério da Educação que estava no cargo há pouco mais de um mês, admitiu o erro.

Diversos setores, principalmente o de transporte e de serviços públicos, decretaram greve e paralisaram o País para protestar contra o governo pela tragédia ferroviária. Entre os cartazes exibidos pelos manifestantes, muitos pedidos de renúncia do conservador Kyriakos Mitsotakis, que é criticado pela forma como tem tratado a tragédia ferroviária.

Os manifestantes reclamam a responsabilização da empresa Hellenic Train e de autoridades pelas más condições do sistema ferroviário do país. O chefe do governo tem sido criticado por dizer horas após o desastre que foi "um trágico erro humano".

A população expressa sua indignação e amargura pela situação decadente dos serviços públicos na Grécia desde que o país passou por uma série de planos de austeridade econômica impostos pela União Europeia.

Os sindicatos ferroviários relembraram os alertas dados anteriormente sobre as graves falhas técnicas nesta linha bem antes da tragédia, sem que nunca tivessem recebido a atenção das autoridades. Embora tenha prometido indenizar todas as famílias das vítimas, o ministro dos Transportes, Giorgos Gerepetridis, admitiu que o acidente poderia ter sido evitado se a instalação do "sistema global de gerenciamento remoto tivesse sido concluída". De acordo com reportagens da mídia grega, espera-se que outras autoridades ferroviárias sejam processadas nos próximos dias.