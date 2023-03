Trens de carga e de passageiros colidem e pegam fogo na Grécia; vídeo

Uma colisão entre dois trens ao norte da Grécia, na noite desta terça-feira (28), resultou em pelo menos dois vagões incendiados e na mobilização de dezenas de equipes de resgate para a retirada de passageiros. O Corpo de Bombeiros do país relatou que ainda não é possível confirmar o número exato de feridos ou a causa do acidente. O choque envolveu um trem de passageiros e um trem de carga.

O acidente aconteceu na linha que liga as cidades gregas de Larisa e Thessaloniki, próximo à entrada do túnel Tempe. A emissora SKAI divulgou imagens de vagões descarrilados e seriamente danificados, com janelas quebradas e fumaça densa ao redor. Para combater o fogo, 17 caminhões foram mobilizados pelo Corpo de Bombeiros.

Já o portal Neo Kosmos fala de sete mortos e dezenas de feridos. Segundo o veículo, muitos passageiros ainda estão presos nos destroços, que incluem vários vagões descarrilados e três vagões em chamas. Mais de trinta ambulâncias foram usadas para transportar os feridos para hospitais próximos.