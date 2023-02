Dezenas de pessoas ficam feridas na colisão entre dois trens em João Pessoa

Uma colisão entre dois trens no cruzamento ferroviário da Ilha do Bispo, em João Pessoa (PB), deixou dezenas de feridos. De acordo com informações da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (9), envolvendo os trens Vlt 04 e Vlt 02. As vítimas foram atendidos por socorristas do Samu e levados para o Hospital de Emergência e Trauma da capital. Com informações do portal UOL.

As primeiras informações emitidas davam conta de que 21 pessoas deram entrada no hospital com ferimentos, sendo 12 mulheres e 9 homens. A maior parte delas com quadro de traumas nos braços, pernas, luxações (deslocamento de articulações) e dores na lombar. A vítima em estado mais delicado precisou passar por cirurgia, mas, ainda não se sabe o estado clínico do paciente. O maquinista de uma das composições ficou preso às ferragens, mas, sofreu apenas escoriações no rosto.

Segundo o gerente de operações da CBTU, Othomagno Viegas, por se tratar de saída de estação o trecho onde ocorreu o acidente é de baixíssima velocidade e, assim sendo, o outro veículo deveria ter parado no desvio. Assim, as composições cruzariam uma com a outra, mas, em vez disso acabaram colidindo na ponta da plataforma.

Em nota, a CBTU declarou que está prestando todo apoio necessário aos passageiros feridos e que, logo após a colisão, mobilizou diversos profissionais para o local. Ainda segundo o órgão, uma Comissão de Técnicos vai apurar as causas do acidente. O laudo deve ser apresentado em 30 dias.