Treinador de futsal acusado de assediar atletas morre dentro de presídio

O treinador de futsal acusado de assediar ao menos 12 atletas em Fortaleza, capital do Ceará, morreu depois de passar mal no presídio localizado na Grande Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a morte do técnico ocorreu no último dia 18 de abril, mas só foi confirmada neste sábado (13). As informações são do G1.

Preso em uma operação da Polícia Civil realizada no dia 16 de março na Praia de Iracema, na capital, o técnico havia sido denunciado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. As vítimas eram garotas com idade entre 13 e 17 anos.

Segundo as denúncias, as atletas teriam recebido mensagens com termos obscenos e convites inadequados, além de comportamento abusivo durante os treinos.

Ainda de acordo com a SAP, o suspeito estava com uma hérnia inguinoescrotal. Antes de vir a óbito, o detento reclamou de dores dorsais, tontura e sensação de dormência, quando foi encaminhado ao consultório médico para análise do quadro. Entretanto, enquanto aguardava atendimento, o paciente passou a reclamar de dores fortes no local da hérnia e sofreu desmaio e não voltou mais.