Traficantes do Rio de Janeiro usam foto de Davi do BBB24 para vender drogas

Com um elevado nível de favoritismo no Big Brother Brasil 24, Davi Britto tem servido de inspiração para alavancar negócios, como o Hit "Calma, Calabreso", fantasias de carnaval e o lanche "X-Calabreso". Agora, criminosos resolveram usar a imagem do participante para vender drogas e atrair os clientes que são fãs do reality.

No Rio de Janeiro, em Niterói, onde atua o Comando Vermelho, a polícia descobriu que traficantes colocaram uma foto de Davi nas embalagens de drogas. As imagens começaram a circular nas redes sociais na última quinta-feira (7), chocando usuários. Em uma das imagens, é possível ver que uma embalagem de haxixe com a imagem de Davi é vendida a R$ 5.

Davi é um dos favoritos do programa. O rapaz, que é motorista de aplicativo, já conta com quase 7 milhões de seguidores no Instagram, em pouco mais de 50 dias de confinamento.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com