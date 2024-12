Trabalho temporário: veja o que é e quais os direitos e deveres envolvidos nesse tipo de contrato

Com o final do ano chegando e o fluxo de pessoas comprando cada vez mais em shoppings e centros comerciais, devido o recebimento do 13º salário, as lojas costumam contratar funcionários temporários para dar conta da demanda de atendimento. Diferentemente do freelancer, que pode escolher os serviços que presta e quando, sem compromisso, o trabalhador temporário é contratado por uma organização para um curto prazo ou por projeto. Mas como funciona o contrato de trabalho temporário e quais os direitos e deveres? Veja abaixo.

Contrato de trabalho temporário

De acordo com o site do Tribunal Superior do Trabalho (TST), instituído pela Lei 6.019/1974, "o trabalho temporário é prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços ou cliente, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.".

Em 2019, o trabalho temporário foi regulamentado pelo Decreto 10.060/2019, que trouxe mudanças como a ampliação do prazo do contrato, de três meses para 180 dias, prorrogável por mais 90, uma demanda complementar ou substituir pessoal de uma empresa.

Direitos do trabalhador temporário

Ainda segundo o TST, o trabalhador temporário também tem uma série de direitos assegurados pela legislação brasileira, os quais são:

Remuneração equivalente à recebida pelos empregados permanentes da mesma categoria da tomadora de serviços;

Pagamento de férias proporcionais, em caso de dispensa sem justa causa, pedido de demissão ou término normal do contrato;

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Direito a 13º salário, desde que proporcional ao período trabalhado;

Benefícios e serviços da Previdência Social;

Seguro de acidente do trabalho;

Anotação da condição de trabalhador temporário na CTPS, em anotações gerais;

Jornada de, no máximo, oito horas (poderá ser superior, se a empresa cliente adotar jornada específica);

Horas extras, no máximo de duas por dia, remuneradas com acréscimo de, no mínimo, 50%; adicional noturno de, no mínimo, 20% da remuneração;

Descanso semanal remunerado.

Deveres de um trabalhador temporário

De acordo com Antilia Reis, advogada com MBA Direito Empresarial Fundação Getúlio Vargas, ao portal Terra, em relação aos deveres, os funcionários temporários devem:

Cumprir as funções para as quais foi contratado;

Respeitar as diretrizes da empresa tomadora;

Respeitar a jornada de trabalho estabelecida;

Zelar pela confidencialidade e pelas normas internas do empregador.

Deveres da empresa

Ainda segundo a especialista, a empresa contratante também deve seguir com seus deveres, para que o contratado tenha condições para trabalhar de forma íntegra e com excelência. Como:

Documentação: contrato objetivo e formal, com carteira de trabalho assinada, especificando direitos, responsabilidades e o prazo de duração do vínculo;

contrato objetivo e formal, com carteira de trabalho assinada, especificando direitos, responsabilidades e o prazo de duração do vínculo; Ferramentas: objetos fundamentais e equipamentos de proteção individual (EPIs), se necessário;

objetos fundamentais e equipamentos de proteção individual (EPIs), se necessário; Informação: instruções claras sobre as tarefas a serem realizadas e as regras de segurança no ambiente de trabalho;

instruções claras sobre as tarefas a serem realizadas e as regras de segurança no ambiente de trabalho; Salário e direitos: assegurar o pagamento adequado de todas as verbas trabalhistas;

assegurar o pagamento adequado de todas as verbas trabalhistas; Ambiente seguro: garantir condições de trabalho adequadas e seguras, para que o funcionário trabalhe de forma íntegra e com excelência;

garantir condições de trabalho adequadas e seguras, para que o funcionário trabalhe de forma íntegra e com excelência; Transparência: cumprir a legislação específica do trabalho temporário, respeitando os prazos estabelecidos e a finalidade do contrato.

Como o contrato é por tempo determinado, ele não caracteriza “demissão involuntária”, e, portanto, não dá direito ao seguro-desemprego. Portanto, com dito acima, o funcionário deve estar atento quanto ao prazo do serviço prestado, para evitar maiores complicações.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)