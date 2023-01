Tornado de 180km/h assusta moradores e causa destruição; vídeo

Um tornado com intensidade de até 180km/h foi registrado, nesta sexta-feira (13), em Santa Catarina (SC). Imagens impressionantes foram registradas por moradores do município de Sangão. A tempestade foi carregada de ventos e chuvas fortes, na cidade que fica a 162 quilômetros de Florianópolis.

De acordo com o site O Tempo, fenômeno foi confirmado pelo metereologista Piter Scheuer, da estação Climaterra. O tornado teve intensidade entre F0 e F1, que vai de 117 km/h até 180 km/h.

Um caminhão chegou a tombar, distrito de Morro Grande, devido a intensidade dos ventos. Dezenas de residências foram atingidas, árvores foram arrancadas e o ginásio de esportes ficou com a estrutura comprometida. O espaço foi isolado. Assista ao vídeo!

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) emitiu uma alerta ainda a manhã, para parte da região sul e sudeste do país. O alerta laranja indica o acumulado de chuva de 100 mm em 24h, com ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Veja!

A prefeitura da cidade atua com a Defesa Civil para fazer o levantamento dos estragos e ajudar as famílias que foram afetadas pelo temporal.