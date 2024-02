Torcedor de futebol é agredido por grupo em Salvador nesta quarta-feira (31)

Um torcedor do Esporte Clube Bahia foi agredido nesta quarta-feira (31) por um grupo de homens nas imediações da Arena Fonte Nova, no bairro Nazaré, em Salvador. A Guarda Civil Municipal de Salvador flagrou quatro homens violentando o homem na frente do Sesc de Nazaré e os conduziu à delegacia.

Os suspeitos saíram de um veículo para agredir a vítima. Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), unidade especializada do órgão público, estava realizando patrulha pelos arredores e presenciou a agressão. As informações são do g1 Bahia.

VEJA MAIS

Por meio de nota, a Guarda Municipal informou que encontrou um taco de madeira, uma barra de ferro, duas facas estilo caçador e um soco inglês com os agressores.

Os quatros suspeitos foram levados à Central de Flagrantes. A vítima sofreu escoriações e passa bem A suspeita é que a agressão coletiva tenha sido motivada por brigas entre torcedores. Ontem (31), o Bahia jogou contra o Barcelona-BA e ganhou de 2x0.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Bruno Magno)