‘Todo mundo de dieta’: Cliente pede para entregador imitar leão para moradores não saberem do lanche

Em um pedido “engraçadinho” por um aplicativo de entrega de comida, uma pessoa preencheu a área de informações adicionais pedindo para que o entregador imitasse um leão para que as pessoas que moram na casa não ficassem sabendo do lanche. No entanto, o que seria uma entrega silenciosa se tornou um protesto barulhento de outros motoboys. O caso aconteceu em Dourados (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

“Desligue a moto na esquina e imite um leão, aí saberei que você chegou! Não posso acordar o pessoal de casa porque eles fazem dieta”, escreveu o responsável pelo pedido, que não foi identificado. A pessoa também reclamou do motoboy pelo chat do aplicativo.

De acordo com um outro entregador, de 33 anos, que preferiu não se identificar, “eles [os entregadores] receberam o pedido normal, o rapaz levou na esportiva. Mas então começaram a reclamar dele no chat, falando um monte de coisa”.

Em resposta à atitude desrespeitosa com o entregador, vários motoboys se reuniram na frente da casa do responsável pelo pedido, fazendo barulho com o motor das motos.

Um grupo de entregadores fez um protesto barulhento na frente da casa onde seria entregue o pedido (Reprodução / Arquivo Pessoal)

“Mais que isso a gente não fez, foi só esse barulho mesmo. A gente nem ia fazer nada, mas eles fizeram uma chacota com a cara do rapaz e ainda por cima foram reclamar dele no chat, então, a gente resolveu ir lá”, completou o motoboy.