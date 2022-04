Tiradentes: saiba quem foi e por que hoje é feriado

Todo dia 21 de Abril é feriado no Brasil, em alusão a vida e morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Transformar a história de luta do herói nacional em feriado se deve ao envolvimento na Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos organizados por civis no território brasileiro. Os embates ocorreram para se obter a independência do país em relação a Portugal.

Mas você sabe porque a história de Tiradentes foi transformada em feriado nacional e a importância do legado do Inconfidente para o país? Confira curiosidades sobre a vida e importância desse mártir da Independência.

VEJA MAIS

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes, em referência ao ofício de dentista, nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na fazenda de Pombal, entre as cidades que hoje são chamadas Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais.

Além de dentista, ele foi comerciante, minerador, militar e ativista político brasileiro. Tiradentes foi um dos mais importantes participantes da Inconfidência Mineira, que lutava contra o governo português. Assumindo as maiores responsabilidades das manifestações, apesar de ser um dos participantes mais humilde entre todos os membros do movimento, foi o mais perseguido.

Por que Tiradentes foi enforcado?

Tiradentes foi um dos principais articuladores do movimento de independência e ao viajar para o Rio de Janeiro, foi capturado em 10 de maio de 1789 e condenado por traição à coroa portuguesa. O inconfidente foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Além disso, teve várias partes do corpo expostas ao público, para que se evitassem outras rebeliões contra o governo português.

VEJA MAIS

Por que 21 de abril é feriado nacional?

Após a morte, Tiradentes foi reconhecido como herói nacional e um mártir da Inconfidência Mineira. Logo depois da Independência do Brasil, em 1822, ele foi transformado no primeiro herói brasileiro.

Em 9 de dezembro de 1965, o presidente Castelo Branco, através da Lei N. 4.897, instituiu à Tiradentes o título de "Patrono da Nação Brasileira". O feriado nacional só veio pela Lei Nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.

Todas as homenagens são para lembrar do grande líder que Tiradentes foi e pelo legado que deixou ao povo e pela luta de ideais.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)