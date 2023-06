Tio que estuprava sobrinhas e obrigava sobrinhos a fazerem o mesmo para 'assistir' acaba preso

Em Goiânia, um homem foi preso sob suspeita de estuprar as sobrinhas e obrigar os sobrinhos a praticarem atos sexuais com elas enquanto ele assistia. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, o suspeito ameaçava as vítimas afirmando que os mataria assim como seus familiares.

VEJA MAIS

Além das ameaças de violência física, o homem também afirmava aos adolescentes que eles teriam partes do corpo “tiradas” por entidades espirituais caso os pedido dele não fossem atendidos.

A mãe de uma das vítimas foi até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Uruaçu e disse que o homem estaria ameaçando os envolvidos naquele exato momento. Com isso, a polícia localizou e prendeu o suspeito em flagrante.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com