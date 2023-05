Tiktoker monta cela e finge estar preso em vídeos; polícia investiga o caso

Um tiktoker está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após ter construído um cenário de cela e publicado vídeos fingindo estar preso. Rômulo Felipe Freire, de 47 anos, tem quase 44 mil seguidores no TikTok. Ele chegou a fazer transmissões ao vivo fingindo estar dentro de uma unidade prisional do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu (RJ).

Segundo a polícia, nos conteúdos postados pelo tiktoker, ele usava "uma linguagem totalmente peculiar de criminosos e fazia apologia a diversos crimes". Rômulo foi indiciado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) pelos crimes de apologia ao crime, estelionato e incitação ao crime.

VEJA MAIS

Em um dos vídeos, ele mostra como presidiários fazem tatuagens. No entanto, Rômulo nega as acusações e afirma que o objetivo dos vídeos era alertar os jovens que pensam em entrar para o mundo do crime. Ele já foi interno do sistema prisional por três anos pelo crime de formação de quadrilha e por sua ligação com a milícia, mas atualmente trabalha como barbeiro na zona oeste da cidade.

@vida.depreso TUTORIAL COMO O PRESO DA O SEU JEITO NA CADEIA RECICLANDO O MATERIAL DA BRILHOSA.🙄✌ ♬ Volt Mix - Lucky bxd