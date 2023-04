Thiago Brennand pode chegar ao Brasil nesta sexta-feira (28) para cumprir prisão preventiva

Foragido há sete meses, o empresário Thiago Brennand, de 43 anos, pode chegar ao Brasil ainda nesta sexta-feira (28) para cumprir os cinco pedidos de prisão preventiva enviados contra ele pela Justiça de São Paulo. Brennand é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça a mulheres. Ele foi preso no dia 17 de abril, nos Emirados Árabes Unidos, após dois dias em que a extradição foi autorizada pelas autoridades do país.

O empresário viajou aos Emirados Árabes no dia 4 de setembro, antes de ser denunciado pelo Ministério Público. Brennand foi considerado foragido por não cumprir com a determinação da justiça, no qual pedia o seu retorno ao país e entrega do passaporte, resultando na decretação de sua preventiva.

A equipe da Polícia Federal (PF) embarcou na madrugada da última quinta-feira (27), para concluir o processo de extradição e prender o empresário. Entre os agentes, estava um policial que é lutador de jiu-jítsu, que foi escalado devido ao histórico de violência do empresário. Também há expectativa de que Brennand chegue ao Brasil algemado pelas mãos e pelos pés.

A chegada de Brennand está prevista para ocorrer entre esta sexta-feira (28) e domingo (30). Os policiais federais chegaram em Dubai na tarde da última quinta-feira (27) e seguiram até Abu Dhabi. Segundo fontes da PF, quatro policiais e um agente da Interpol foram aos Emirados Árabes, mas Brennand está sendo trazido somente pelos policiais, já que o agente da Interpol ficaria na Península Arábica por motivos não divulgados.

Brennand deve passar por exame de corpo de delito, assim que chegar ao país, de acordo com os trâmites judiciais brasileiros. Ele será encaminhado para uma unidade do Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Em seguida, terá uma audiência de custódia e, posteriormente, será transferido para um centro de detenção provisória.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Elisa Vaz, repórter de Política e Economia)