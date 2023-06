Thiago Brennand deve ser ouvido em julgamento após testemunhas

Está agendada para esta quarta-feira (21) a continuação da audiência referente à acusação de estupro contra o empresário Thiago Brennand. O primeiro segmento do julgamento ocorreu no dia 30 de maio. Durante esse momento, a vítima e três testemunhas de defesa foram ouvidas. Conforme registrado nos documentos, o suposto crime teria acontecido na cidade de Porto Feliz, localizada no interior de São Paulo. O processo está em andamento na 2ª Vara da cidade, sob sigilo de Justiça.

A vítima é uma mulher natural dos Estados Unidos, que conheceu Brennand quando manifestou interesse em adquirir um cavalo e acabou envolvendo-se brevemente com ele. O empresário está sendo acusado de ter praticado relações sexuais forçadas com a vítima.

Julgamento é retomado após quase um mês

Nesta quarta-feira, duas testemunhas e o réu serão ouvidos. O filho de Brennand e uma empregada doméstica foram chamados para depor como testemunhas de defesa. O juiz Fernando Henrique Masseroni Mayer está presidindo o julgamento, que está sob sigilo de Justiça. Na primeira audiência, foram ouvidas a vítima e três testemunhas de defesa.

Após mais de quatro horas, a audiência ocorrida no dia 30 de maio foi concluída e remarcada para quase um mês depois.

Estima-se que Brennand, que está preso no Brasil desde o dia 29 de abril, após permanecer oito meses nos Emirados Árabes, será interrogado após o depoimento das testemunhas.