Terremoto em Minas Gerais? Moradores relatam tremor de terra; veja comentários

Moradores do município de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, relataram, através das redes sociais, que um tremor de terra teria sido ocorrido na localidade no final da noite desta sexta-feira, 29, semelhante a um terremoto. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter. Veja:

As autoridades do município, no entanto, ainda não se manifestaram sobre o que teria causado o tremor ou possível terrremeto que foi sentido pela população. Moradores disseram, ainda, que o tremor foi percebido logo após um som de explosão.



O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília – SIS/UnB registrou o tremor por volta das 21h53. A magnitude foi de 3 mR, sendo equivalente à passagem de um veículo grande e pesado pelos cálculos da Escala Richter.