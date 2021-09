Termina amanhã prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural

Termina nesta quinta-feira (30), o prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), referente ao exercício de 2021. De acordo com a Receita Federal do Brasil, das 95.588 declarações esperadas no Estado do Pará, 78.180 foram entregues. Ou seja, no último dia do prazo, pelo menos 17 mil donos de imóveis rurais do território paraense ainda precisam prestar contas com o Leão.

Na 2ª Região Fiscal, que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, foram recebidas 220.611 DITRs pelos sistemas da Receita Federal.

São obrigadas a apresentar a Declaração pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título do imóvel rural. O contribuinte deve cadastrar as informações por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita Federal http://www.gov.br/receitafederal e transmiti-la pela Internet. Quem perdeu a posse ou o direito de propriedade do imóvel a partir de 1º de janeiro de 2021 também tem que declarar o ITR.

Conforme informações divulgadas pela Receita, o valor do ITR pode ser pago em até quatro parcelas, com valor mínimo de R$ 50. Se o valor for inferior a R$ 100, deve ser pago em cota única. O pagamento pode ser feito por transferência bancária apenas nos bancos autorizados ou por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais.

O proprietário rural que declarar o ITR fora do prazo pagará multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto devido.