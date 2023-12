Terceiro grupo de brasileiros e familiares resgatados de Gaza chega ao Brasil; vídeo

Já está no Brasil o terceiro grupo de brasileiros e familiares retirados da Faixa de Gaza pelo governo, em mais uma etapa da operação Voltando em Paz, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Nesta ação, 32 pessoas foram retiradas do território palestino e levadas ao Cairo, no Egito, de ônibus. De lá, eles embarcaram em uma aeronave KC-30 (Airbus A330 200) às 21h55 (horário local) de sexta-feira (22). Um idoso, porém, não pôde viajar por orientação médica e uma outra pessoa desistiu de embarcar. Com isso, retornaram ao Brasil 30 repatriados.

O avião com os cidadãos resgatados pousou neste sábado, às 7h, na Base Aérea de Brasília. Entre os passageiros, estavam 16 brasileiros e 14 familiares.

Segundo o Itamaraty, desde o dia 10 de outubro, mais de 1.500 brasileiros e familiares próximos que se encontravam em Israel ou em Gaza e que manifestaram intenção de sair desses locais foram retirados da região, em coordenação com a Força Aérea.