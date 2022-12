Tensão em joalheria: tentativa de assalto assusta clientes do estabelecimento, em Juiz de Fora (MG)

Uma tentativa de assalto a uma joalheria do Independência Shopping mobilizou policiais militares e assustou frequentadores do estabelecimento na noite desta sexta-feira (2), em Juiz de Fora (MG).

Clientes que estavam no shopping contaram que houve disparos durante a ação criminosa, cometida por dois homens que entraram pela entrada principal por volta das 19h15. As informações são do g1 Zona da Mata e TV Integração

Segundo atualização da PM, às 20h45, a joalheria fazia a contagem das peças para confirmar o roubo e ainda não havia confirmação se os criminosos conseguiram levar algum item. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para fazer os levantamentos.

A informação é de que as lojas foram orientadas a baixarem as portas. Contudo, algumas retornaram o atendimento depois que a situação foi controlada e a circulação normalizada nas galerias.

À TV Integração, a assessoria do Independência Shopping informou que "as forças de segurança competentes foram acionadas imediatamente e já se encontram no local.

LEIA TAMBÉM:

"Escutei os barulhos de vidros quebrando", contou funcionária

O Independência Shopping está colaborando com as investigações e reforça que sua prioridade é assegurar o conforto e segurança dos visitantes e funcionários". O G1 não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da joalheria Vivara.

Ainda à TV Integração, a atendente Vitória de Freitas Nóbrega contou o que viu da ação: "Escutei os barulhos de vidros quebrando e, até então, achei que era do shopping mesmo. Só que depois a gente escutou os tiros e abaixamos. Eu e outra funcionária levantamos, ela saiu e foi para o supermercado. Nisso, ela entrou no elevador, e um homem veio armado, mandando as pessoas abaixarem e exigindo dinheiro".

Ainda segundo ela, um colaborador de uma outra loja do shopping por pouco não foi feito refém durante a fuga dos bandidos, que teriam usado o elevador. O homem, no entanto, conseguiu acessar as escadas e se proteger. A Polícia Militar montou cerco, mas, até por volta das 21h, nenhum suspeito foi localizado.