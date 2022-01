Temporal deixa moradores ilhados após o rompimento de ponte

Uma ponte pênsil se rompeu parcialmente na tarde do último domingo (09/01), em meio à forte chuva que atingiu a cidade de Nova Era, em Minas Gerais. As informações são do portal G1 MG.

A estrutura teve uma das hastes rompida quando o nível do rio Piracicaba subiu. A cota é de 4,70m, mas com o período de chuva o nível do rio atingiu 7,80m. A ponte é reservada apenas para passagem de pedestres e liga os bairros Castelo e Sagrada Família. Segundo a Defesa Civil da cidade, não houve feridos.

População isolada

A prefeitura de Nova Era informou que existem, pelo menos, 20 pessoas isoladas no bairro Nova Vila, em uma região ribeirinha da cidade.

Só nos abrigos da Defesa Civil, que ficam em escolas públicas do município, há 200 pessoas desabrigadas. Essas pessoas precisaram sair de suas casas devido ao risco de desabamentos e alagamentos.

Segundo o município, ainda na tarde da sexta-feira (07) foi feito um alerta aos moradores sobre o risco do rio que corta a cidade transbordar e atingir residências e comércios.

Ainda não foi possível isolar a região onde fica a ponte, já que a estrutura segue debaixo d'água e não há previsão de que o nível do rio baixe. "Pelo contrário, a estimativa é de que continue subindo", alertou a Prefeitura de Nova Era.