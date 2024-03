Temporal deixa 4 mortos no Rio de Janeiro e Petrópolis em 'alerta' com 35 deslizamentos

A frente fria chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) e, segundo a meteorologia, deverá permanecer pelo menos até domingo (24). E já no primeiro dia, o impacto dessa massa de ar tem sido sentido em várias regiões do estado e resultou na morte de quatro pessoas: um homem foi atingido por um raio em uma praia de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, enquanto outras três pessoas morreram em decorrência de soterramentos em Petrópolis, na Região Serrana.

Petrópolis emergiu como o município mais impactado até o início da noite. A cidade foi colocada em estado de "alerta" devido aos cerca de 35 deslizamentos registrados. Em um desses incidentes, uma residência foi atingida, deixando seis pessoas sob os escombros. Três delas foram resgatadas com vida, mas outras três não sobreviveram.

Além disso, as regiões Metropolitana, Serrana e Costa Verde também enfrentaram consequências adversas. Em Nilópolis, uma casa desabou, mas três pessoas foram resgatadas. Na capital, não foram relatados incidentes graves até o momento.