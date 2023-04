Tempo de tela: Brasil é o 2º país que passa mais tempo conectado a dispositivos eletrônicos

Os brasileiros estão cada vez mais conectados a seus dispositivos eletrônicos, de acordo com um levantamento da Electronics Hub. O Brasil é o segundo país do mundo em que as pessoas passam mais tempo expostas a telas, ficando atrás apenas da África do Sul.

Em média, os brasileiros passam cerca de 56,6% das horas em que estão acordados usando um computador ou celular. O aumento no uso de smartphones é um dos motivos dessa tendência, que cresceu 45% entre 2019 e 2021, possivelmente impulsionado pelo hábito de assistir filmes e séries por meio desses aparelhos. A pesquisa também mostrou que cerca de 64% dos usuários de celular no Brasil são assinantes de serviços de streaming como Netflix e Prime Video.

Além disso, o Brasil é o segundo país que mais gasta tempo em redes sociais. Dos nove horas em que os brasileiros ficam conectados, quatro são destinadas a navegar em plataformas como Instagram e Facebook.

Curiosamente, os residentes do Japão, apesar de serem altamente tecnológicos, são os que menos passam tempo expostos a telas, gastando apenas três horas e 45 minutos por dia em frente a um celular ou computador.

Em relação aos jogos online, o levantamento mostrou que o brasileiro gasta, em média, uma hora por dia conectado a essas atividades, ocupando a sétima posição. Países como México e Estados Unidos estão à frente do Brasil, ocupando a quarta e sexta posição, respectivamente.

Os dados foram obtidos a partir da análise da pesquisa "Digital 2023: Global Overview Report" da DataReportal, que considerou o tempo de tela para adultos de 16 a 64 anos em 45 países. Para calcular a porcentagem de horas acordadas gastas olhando para telas, a Electronics Hub utilizou os padrões de sono de fevereiro de 2023 do aplicativo Sleep Cycle.