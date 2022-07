Tecnologia 5G é testada no Distrito Federal; veja o resultado

Brasília é a primeira capital do país a receber a tecnologia standalone, também chamado de 5G puro, que promete oferecer ao usuário maior velocidade de conexão à internet, menos latência e menor gasto de bateria dos aparelhos conectados. As informações são do portal Metrópoles.

Nesta quarta-feira (6), a reportagem do portal Metrópoles circulou pela capital federal para testar a conexão do 5G e, segundo a equipe de reportagem, ao passar pelo Plano Piloto, houve conexão com a rede 5G em apenas alguns pontos. No Parque da Cidade, por exemplo, o sinal oscilava e não foi possível mantê-lo alto. Já na Asa Norte, a frequência se mostrou melhor. E, ao lado de uma das antenas, permitiu velocidade de download acima de 600 Megabytes por segundo.

Apesar do salto dos 100 Mbps da internet 4G, a promessa de ultrapassar 1 GB de velocidade não foi cumprida.

O que muda com a implantação da internet 5G?

Além da melhora para os internautas, a quinta geração de telefonia móvel garante massificar e diversificar a Internet das Coisas (IoT) em setores como segurança pública, telemedicina, educação a distância, cidades inteligentes, automação industrial e agrícola.

Em termos de velocidade, o 4G, em teoria, é capaz de atingir 1 Gbps (um gigabit por segundo), mas esse valor, raramente, é alcançado no dia a dia, ficando em torno de 10% do potencial máximo. Já a rede 5G pode fornecer velocidade 20 vezes maior, com a promessa de uma velocidade de 20 Gbps. A expectativa é de que a rede forneça, de fato, uma velocidade acima de 1 Gbps.

A tecnologia está prevista para ser implementada, até setembro, também em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB) e São Paulo (SP).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política).