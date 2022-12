Tarcísio anuncia Derrite na Segurança Pública, Kassab na Secretaria de Governo e mais três nomes

O governador eleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta quarta-feira, 30, mais três secretários que irão compor a sua equipe. Os nomes dos informados pelo coordenador-geral da transição, Guilherme Afif Domingos. São eles: Guilherme Derrite para a Segurança Pública, Roberto de Lucena para a Secretaria de Turismo e Gilberto Kassab para secretaria de Governo.

Guilherme Derrite é oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo e deputado federal reeleito. Ele comandou o Pelotão de Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e o Pelotão de Força Tática no 49° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, é formado em direito e em ciências policiais e segurança pública, com pós-graduação em ciências jurídicas e direito constitucional.

Roberto de Lucena é pastor, deputado federal e um dos líderes da Frente Parlamentar Evangélica. Ele vai comandar a pasta do Turismo, Lucena já foi secretário de Turismo de São Paulo, vice-presidente da Comissão do Turismo da Câmara e membro da Frente Parlamentar do Turismo no Congresso Nacional.

O ex-deputado federal e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é o atual presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Ele vai assumir a Secretaria de Governo. Economista, engenheiro civil e empresário, foi ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ministro das Cidades.

A nova gestão de São Paulo já havia anunciado anteriormente Renato Feder e Eleuses Paiva para as secretarias de Educação e Saúde, além de Arthur Lima à Casa Civil e Natalia Resende à Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes.

“Seguimos os mesmos critérios de escolha até o momento: profissionais com capacidade, com conhecimento técnico, que já atuaram na área, participaram da montagem do nosso plano de governo e conhecem as necessidades de cada área para fazer a diferença pela população e do nosso Estado”, disse Tarcísio. O médico infectologista Esper Kallás também foi escolhido para presidir o Instituto Butantan e Inês Coimbra foi reconduzida à Procuradoria Geral do Estado.