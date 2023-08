Tarcísio afirma que não será candidato à Presidência nas próximas eleições

Na quarta-feira, 9, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, informou que não será candidato nas eleições de 2026. O governador afirmou que dará apoio ao nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não preciso ser candidato à Presidência, não serei e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar”, disse Tarcísio em entrevista ao podcast Flow. O governador também não descartou a possibilidade de o próprio Bolsonaro reverter sua inelegibilidade e concorrer.

“Elegível ou não elegível, a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro, acho que quem vai ser o candidato da direita que o pessoal tem essa grande curiosidade, quem vai substituir o Bolsonaro é o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele, ou o candidato que ele apontar e é com ele que eu vou”, afirmou.

REPUBLICANOS

O governador de São Paulo ainda cogitou a possibilidade de deixar o Republicanos caso o partido entre para a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “É uma coisa que eu vou avaliar com o partido”, falou. “Eu sou contra. Para mim, eu não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo.”

No dia 04 de agosto, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse que Lula já havia decidido nomear os deputados André Fufuca (MA), líder do PP na Câmara, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para os ministérios de seu governo. No entanto, ele não deixou esclarecido quais ministérios eles assumirão.

“Já tem uma decisão do presidente de trazer esses 2 parlamentares que representam bancadas importantes no Congresso. Mas, mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para ocupar postos de ministérios”, afirmou o ministro.