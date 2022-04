Talento para organização faz repositor de supermercado viralizar na web

A mania de organização, apontada como uma das características mais marcantes do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), pode parecer apenas uma válvula de escape para a ansiedade e por vezes até incomodam quem tem que conviver com pessoas que manifestam esse comportamento. Mas, para o paraibano Leandro Vieira, esse gosto pela simetria, pelo ordenamento, acabou fazendo com que ele se destacasse em uma função que normalmente não desperta tanto interesse.

Sem qualquer experiência na atividade, há um ano ele decidiu abraçar a oportunidade de trabalhar com descarga e distribuição de itens em um comércio de Galante, na região de Campina Grande. Sem saber ele estava prestes a fazer fama. Como o principal objetivo da função é chamar a atenção do cliente, ele colocou em prática toda a criatividade e gosto pela organização. O resultado deu tão certo que Leandro acabou chamando não apenas a atenção dos frequentadores do supermercado em que trabalha como de internautas.

Foi a partir de um vídeo publicado por ele em uma rede social, mostrando as prateleiras arrumadas e os estilos de divulgação dos itens, que o paraibano conquistou fãs em todo o país. O vídeo se tornou um viral e tem mais de um milhão de visualizações. Daí em diante foi O sucesso das "artes" feitas por Leandro é tamanho que até pessoas que não moram em Campina Grande e vão a Galante de passagem acabam dando uma paradinha no supermercado para tirar fotos do trabalho e do autor das montagens. São mais de 3.600 seguidores e milhares de comentários em suas postagens.



"Às vezes o cliente pega algum produto e coloca em outra parte. Eu vou lá e pego o produto e coloco no lugar certo. Agora em tempo de promoção, é correria! Chega dá um desgosto", diz ele. Leandro conta que não planeja as "artes" que faz com os produtos. Tudo parte da imaginação e criatividade. "Paro uns dez segundos e fico imaginando o que vou fazer ali. É tudo feito na hora", diz ele. "Tem cliente que entra e não quer comprar algo, mas ao ver a organização, surge a vontade de comprar", revela.

E, claro, o sucesso agradou em cheio o proprietário e o gerente do supermercado, que são só elogios ao funcionário. Questionado sobre o tempo que gasta montando a decoração, o repositor disse: "Ninguém fica no meu pé. Meu patrão só não quer as prateleiras vazias".

E pra quem tem a curiosidade de saber se Leandro é metódico também em casa, a resposta é sim. Primeiro, porque a esposa dedica-se ao acompanhamento do filho do casal, que é uma criança especial. E depois porque, segundo o estoquista, é mais agradável viver em um ambiente organizado. Embora o lar e o supermercado sejam ambientes diferentes, ele defende que a organização e o "design" são bem vistos por qualquer pessoa, por isso se esforça para manter tudo "dentro dos padrões" dele.