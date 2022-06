Suspeito faz reféns em condomínio e obriga vítima a transmitir live da ação pela internet

Um radialista viveu momentos de tensão ao ter que fazer uma live enquanto era mantido refém com a família, em Curitiba (PR), no último domingo (5). A ideia da transmissão ao vivo teria partido do próprio assaltante, que estava com medo de ser morto ao se entregar aos policiais.

A família teria sido rendida logo após o bandido conseguir entrar no condomínio residencial depois de fugir de um confronto policial por tráfico de drogas. Os “comparsas” teriam ido embora em um carro e o deixado para trás. Para não ser preso, o homem entrou na residência do radialista e o forçou a fazer a live.

Nos registros, é possível perceber o clima de tensão que a família estava vivendo diante do suspeito. "A gente está de refém aqui no meu apartamento agora. Estamos em cinco pessoas, e o rapaz que está colocando a gente de refém está tranquilo, apenas pedindo segurança para poder sair. Estamos ao vivo. Você quer falar, amigo?", começa a vítima. "É. Eu quero me entregar sem morrer", responde o bandido.

O suspeito se entregou à polícia ainda durante a transmissão da live. Um dos outros dois suspeitos que fugiram em um carro morreu ao entrar novamente em uma troca de tiros com os agentes. O segundo foi preso e também encaminhado à Central de Flagrantes.

Nenhum dos moradores do condomínio foi ferido, segundo informou a polícia.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)