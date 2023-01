​Suspeito de tentar explodir bomba em aeroporto chega a Brasília

O bolsonarista Alan Diego dos Santos, um dos suspeitos de participar do atentado​​ a bomba, no aeroporto de Brasília, em dezembro, chegou na noite de hoje à capital federal. As informações são do UOL.

Santos foi preso ontem pela Polícia Civil de Mato Grosso. Agentes fizeram contato com pessoas próximas ao suspeito e, após as tratativas, ele se apresentou à Delegacia de Comodoro (MT), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

VEJA MAIS

No fim de semana, o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus os três homens acusados de planejar e tentar executar a explosão de um artefato em um caminhão com querosene nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera de Natal do ano passado. Santos é um deles.

Os três réus são: George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza.

Em decisão, o juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal, afirma que a denúncia do Ministério Público preenche os requisitos para abrir uma ação penal contra o trio. A decisão foi publicada no dia 10, mas só se tornou pública após o magistrado levantar o sigilo do processo na sexta-feira (13).

George Washington de Oliveira Souza foi preso logo após a descoberta do artefato. Ele confessou o plano, disse que gastou R$ 170 mil com armas para um possível atentado e acusou Alan Diego dos Santos de ser parceiro na tentativa do crime. Wellington Macedo de Souza teria posto o artefato no caminhão com querosene nas proximidades do aeroporto.

Alan Diego dos Santos teria auxiliado na preparação do artefato explosivo. O trio responderá pelo crime de explosão. Segundo o Código Penal, trata-se de expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de alguém mediante explosão, arremesso ou colocação de dinamite, ou substância análoga. A pena pode variar de três a seis anos de prisão, além de multa.

Os réus também respondem a processos relacionados ao crime de terrorismo, mas este caso tramita na Justiça Federal.