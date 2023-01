Paraense está entre os 200 golpistas soltos; Moraes manteve a prisão de 354

Após novas análises das atas de audiência de custódia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão preventiva de 354 acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Outros 220 investigados foram colocados em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre eles está o paraense Antônio Geovane Sousa de Sousa. Até o fim desta quarta-feira (18), 574 presos tiveram suas audiências de custódia analisadas. As informações são do portal Metrópoles.

Nas prisões convertidas para preventivas, por tempo indeterminado, Moraes apontou evidências de crimes como atos terroristas, associação criminosa, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Daí, portanto, a necessidade de serem mantidas para garantir a ordem pública e a efetividade das investigações.

Já para os investigados liberados foram estabelecidas as seguintes condições:

proibição de ausentar-se da comarca;

recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, com uso de tornozeleira eletrônica;

proibição de ausentar-se do país;

cancelamento de passaportes;

suspensão de documentos de porte de arma de fogo;

proibição do uso de redes sociais; e

proibição de comunicar-se com os demais envolvidos.

As audiências de custódia foram delegadas para juízes federais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. As informações sobre os presos são centralizadas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e remetidas ao ministro, a quem cabe decidir sobre a manutenção das prisões. A análise dos casos pelo ministro segue até a sexta-feira (20).

Veja AQUI lista dos que foram soltos.