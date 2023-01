Suspeito de participar de atentado frustrado com bomba em Brasília se entrega à polícia

Alan dos Santos, 32 anos, que já era réu na tentativa de atentado com bomba perto do Aeroporto de Brasília (DF), em 24 de dezembro de 2022, entregou-se à Polícia Civil de Comodoro, no Mato Grosso. As informações são do Metrópoles.

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ligou Alan a outro suspeito, que já está preso, George Washignton de Oliveira Sousa, que apontou Alan como comparsa na trama que quase explodiu um caminhão-tanque cheio de querosene.

Alan deve ser transferido para o Distrito Federal, onde será ouvido e permanecerá preso.