Suspeito de roubo se esconde em cama box, mas é encontrado pela polícia

Um homem suspeito de roubo foi preso na tarde do último sábado (08/02), após ser encontrado escondido dentro de uma cama box. A ação foi registrada pela câmera corporal de um dos policiais militares. O homem e outros dois suspeitos de roubo foram presos.

No vídeo, é possível ver os policiais chegando ao quarto, retirando o colchão da cama e levantando o móvel. O suspeito sai de dentro do forro que cobria a parte interna da cama, e os policiais ordenam que ele coloque as mãos na cabeça.

A corporação informou que recebeu a denúncia de um homem de 62 anos, que teve o carro e o celular roubados por dois indivíduos armados em uma moto. O rastreador do celular da vítima apontou a localização dos suspeitos. O caso aconteceu em Samambaia, no Distrito Federal.

Ao chegarem ao local, dois dos suspeitos tentaram fugir pelos fundos da casa, mas foram detidos. O terceiro suspeito foi encontrado na cama box. A moto utilizada pelos suspeitos foi identificada pela PM como roubada e estava com a placa adulterada. Com eles, também foram apreendidos uma pistola, um revólver, dois coletes balísticos, dois capacetes utilizados no crime, um bloqueador de sinal e o celular da vítima, que estava quebrado.

Os suspeitos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas do roubo do carro e da motocicleta. Eles vão responder por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e posse ilegal de arma de fogo.