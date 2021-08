Homem pedia fotos íntimas para jovens em troca de açaí

A polícia prendeu em flagrante um homem, de 39 anos, suspeito de pedir fotos íntimas de adolescentes em troca de açaí e moedas virtuais de um jogo online, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a delegada Lídia Castro, a primeira denúncia partiu da mãe de uma das vítimas, um menino de 13 anos, que manteve contato com o suspeito. Em depoimento aos agentes, ele confirmou se aproximar de jovens, preferencialmente do sexo masculino, para realizar o assedio sexual virtualmente.

“Ele oferecia a moeda virtual desse jogo [Dimas], açaí e presentes. Em troca, ele solicitava o envio de fotos de cunho sexual e dos órgãos genitais do adolescente”, explica a autoridade.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes também encontraram outros conteúdos pornográficos no computador e celular dele. A Polícia Civil segue investigando o caso.