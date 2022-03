Suspeito de matar animais é preso com órgão e ossadas de cachorro

Um jovem de 19 anos foi preso na última segunda-feira (28) suspeito de matar uma série de cães. Na casa do suspeito, a polícia encontrou um órgão, similar a um coração de um animal, em um vidro. As informações são do portal NDMais. O caso aconteceu em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina e voluntários da ANA (Ajude Nossos Animais) denunciaram o caso e repassaram à Rádio Cultura. Os animais eram acompanhados pelo grupo de protetores e alimentados ao redor da praça Lauro Muller, no Centro da cidade.

Segundo a polícia, o homem foi preso em casa, após a constatação de dois vídeos. Nas gravações, ele teria amarrado uma corda nos animais e o puxado de forma violenta. Um deles, conhecido como “Cabeça Preta”, desapareceu no dia 8 de março, após ser visto com o suspeito. O outro cão, filmado e amarrado pelo jovem, foi encontrado apedrejado e está em uma clínica da cidade com múltiplos ferimentos.

A amostra do órgão encontrado na casa do rapaz foi recolhida para a perícia. Policiais suspeitam que trata-se do coração de um dos cães desaparecidos desde o início do mês. De acordo com uma das voluntárias da ANA, cerca de 15 cães estão desaparecidos.

“Animais dóceis, castrados, vacinados e que as pessoas diariamente alimentavam, cuidavam, podem ter sido cruelmente mortos”, lamentou a voluntária.

Ossada é encontrada

Segundo as denúncias, no dia 8 de março, o homem foi visto com uma corda levando um dos animais comunitários que convivem na Praça Lauro Müller. Uma das voluntárias abordou o suspeito e conseguiu identificá-lo. Os animais eram vistos nas proximidades da casa do suspeito, mas ele justificava que amarrava os cães para depois soltá-los.

Após notícias do desaparecimento de vários animais, nesta segunda-feira (28) um dos cães, filmado em vídeo com o suspeito, foi encontrado apedrejado, já quase sem vida. Além disso, a ossada de um animal foi encontrada enterrada em um capão nas proximidades do Galpão Crioulo. A polícia suspeita que mais ossadas estejam enterradas. A pena para quem mata animais domésticos e silvestres é de dois a cinco anos de reclusão.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)