Suspeito de estar envolvido no desaparecimento de família carbonizada é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (17), um suspeito de estar envolvido no desaparecimento de oito pessoas da mesma família, entre quinta-feira (12) e domingo (15). Seis corpos foram encontrados carbonizados, em dois veículos ligados à família. Com informações do G1.

O caso começou após o desaparecimento da cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, e dos três filhos dela: Gabriel, de 7 anos, e Rafael e Rafaela, ambos de 6 anos, na quinta-feira (12). Em seguida, o marido dela também sumiu, assim como o pai, a mãe e uma irmã dele.

A 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, suspeita que Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, esteja envolvido nos desaparecimentos. Ele trabalha para o sogro da cabeleireira, que também sumiu, e estava com as mãos queimadas.

Suspeito trabalha para um dos desaparecidos e estava com as mãos queimadas (PCDF/Divulgação)

Segundo testemunhas, Thiago disse que tinha brigado com a esposa, no dia do sumiço, e que ela saiu em seguida, com os três filhos mais novos do casal. No dia seguinte, o veículo da cabeleireira foi encontrado carbonizado, com quatro corpos dentro.

Os oito desaparecidos são:

Elizamar Silva, de 39 anos;

Gabriel, de 7 anos, filho de Elizamar;

Rafael, de 6 anos, filho de Elizamar;

Rafaela, de 6 anos, filha de Elizamar;

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, companheiro de Elizamar;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, pai de Thiago;

Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago;

Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, irmã de Thiago.

O caso é investigado pelas polícias civis do DF, e de Goiás e Minas Gerais, estados onde os veículos foram localizados. Um dos carros, identificado pela família como sendo o de Elizamar Silva, de 39 anos, foi localizado em Cristalina (GO), no entorno do DF, na sexta-feira (13).

Quatro cadáveres estavam no automóvel e foram reconhecidos por parentes como o da cabeleireira e dos três filhos dela. No entanto, ainda não há confirmação oficial dos investigadores.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)