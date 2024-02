Suspeito de ajudar fugitivos de prisão em Mossoró é preso pela polícia

A polícia prendeu um homem suspeito de colaborar com a fuga de dois detentos da prisão de segurança máxima de Mossoró (RN), na quarta-feira (21). A captura ocorreu quando o suspeito chegava em casa, na localidade de Quixabeirinha, no bairro Aeroporto, em Mossoró, vindo da cidade de Baraúna. Investigações apontam que o suspeito teria ido ao Ceará, onde adquiriu um carro e o trouxe até Baraúna. Posteriormente, uma terceira pessoa, ainda não identificada, teria levado o veículo até o local onde se suspeita que estivessem os fugitivos.

Além do suspeito detido, duas outras pessoas foram presas sob suspeita de colaboração com os fugitivos, conforme apuração do blog da jornalista Daniela Lima. Os fugitivos Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam da prisão em 14 de fevereiro, e na quarta-feira (21), uma equipe de 100 agentes da Força Nacional chega a Mossoró para auxiliar nas buscas. A força-tarefa concentra esforços em uma região próxima à unidade prisional, onde se acredita que os fugitivos possam estar escondidos.

O suspeito detido, após ser preso por mandado de prisão temporária expedido pela Justiça Federal, foi conduzido à sede da Polícia Federal. A audiência de custódia confirmou a manutenção da prisão, que inicialmente terá duração de cinco dias. Os investigadores continuarão a análise do carro e prosseguirão na busca por mais suspeitos envolvidos na fuga dos detentos. As operações de busca mobilizam mais de 500 agentes das forças policiais.