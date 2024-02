Mossoró: empresa investigada por usar ‘laranja’ realizou obras no presídio federal

A R7 Facilities, empresa responsável por obras de manutenção no presídio de Mossoró (RN) – onde foi registrada a primeira fuga da história em uma penitenciária de segurança máxima do país –, pode estar registrada em nome de um “laranja” e possui um contrato de prestação de serviços no valor de R$ 1,9 milhão para outra penitenciária federal: a de Brasília. As informações foram publicadas pelo jornal Estadão, nesta quarta-feira (21).

Desde 2016, a R7 tem vencido licitações públicas e já recebeu quase R$ 373 milhões em repasses do governo federal. O contrato com a penitenciária de Brasília prevê o atendimento de “necessidades da penitenciária”, que inclui serviços continuados de apoio técnico e administrativo, e tem validade até 9 de março deste ano.

Atualmente, o sócio-administrador da empresa é Gildenilson Braz Torres, que recebeu R$ 4,5 mil em auxílios emergenciais, entre 2020 e 2021. Gildenilson também já recebeu sentença de penhora em bens, cujo processo está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Por meio de nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que vai solicitar, aos órgãos competentes, uma investigação sobre a probidade da R7 Facilities. A pasta informou que a empresa contratada “atendeu todos os requisitos técnicos para a assinatura do contrato, realizada em abril de 2022, tendo apresentado todas as certidões de conformidade junto a órgãos públicos”.

O comunicado acrescenta que “a empresa vinha cumprindo todas as suas obrigações, obedecendo aos parâmetros pré-estabelecidos legalmente”. O contrato de prestação de serviços de manutenção ao presídio de Mossoró (RN) foi assinado em abril de 2022, no governo de Jair Bolsonaro (PL). Já o pregão eletrônico para viabilizar a oferta de serviços à penitenciária de Brasília foi aberto em janeiro de 2023, no atual governo Lula (PT).