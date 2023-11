Suspeita de cortar rosto de jovem em ônibus na BA é presa em São Paulo

A mulher suspeita de cortar o rosto da estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, durante uma viagem de ônibus na Bahia (BA), foi presa em São Paulo (SP) no domingo (12). Segundo a Polícia Civil paulista, a suspeita, de 46 anos, estava hospedada na zona norte da capital. O crime aconteceu na madrugada de 29 de novembro de 2022, na linha que fazia o trajeto de Recife para a Bahia.

O ônibus passava pelo município de Conde, no litoral norte da Bahia, quando a jovem teve o rosto cortado. No momento do crime, a estudante dormia. Ela explicou que acordou sentindo um ardor no rosto e, quando iluminou o local, viu que estava sangrando. A jovem foi socorrida, levou 18 pontos, prestou boletim de ocorrência e alguns passageiros do ônibus foram ouvidos pela polícia.

Com uma passageira sentada à frente da vítima, foram encontrados uma faca, uma tesoura e um alicate. A faca foi enviada para a perícia, a passageira foi identificada e passou a responder em liberdade por lesão leve. Segundo a defesa da estudante, exames complementares fizeram com que um médico alterasse a tipificação da lesão para grave. Os advogados da vítima pediram ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) a alteração do status da agressão e a prisão preventiva da suspeita foi decretada.

VEJA MAIS

Stefani recebeu a notícia que a suspeita havia sido presa na tarde de domingo (12). Uma pessoa, que não teve o nome revelado, informou que viu a mulher na cidade e prestou queixa na delegacia. Depois de receber a informação, Stefani tentou contato com mais pessoas morando em São Paulo, para que elas também denunciassem a mulher. A Polícia Civil da cidade informou que cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Bahia.

Cerca de um ano após ter tido o rosto cortado enquanto dormia, Stefani contou que tem se apoiada na fé e na psicoterapia para superar o trauma.

"Receber essa notícia foi um alívio, até me emociono quando falo sobre isso. Finalmente a Justiça começou a ser feita, já é um alívio e tanto", contou.

Após passar meses divulgando informações sobre o caso e lutando para a suspeita ser presa, Stefani precisou parar as postagens por questões psicológicas. Muito abalada, ela não se conformava que a suspeita pudesse continuar em liberdade.

"Estava me consumindo de uma forma muito grande, então dei uma pausa para focar em mim, cuidar da minha vida. É como se agora, com a prisão dela, eu tivesse desatado um nó", desabafou.