Superlua pode ser vista hoje em todo o Brasil; saiba que horas

Na noite desta terça-feira (14), os apreciadores da astronomia poderão observar a famosa Superlua, fenômeno que acontece de duas a três vezes ao ano quando a Lua está mais próxima da Terra, momento chamado de perigeu. Essa aproximação faz o satélite natural ficar visivelmente maior e mais brilhante.

VEJA MAIS

Segundo o astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Daniel Mello, em 2022, o fenômeno será visível apenas em junho e julho. Mas, ao contrário do imaginário popular, a Lua não está maior, a mudança é apenas na percepção do olhar humano. "Como a Lua está mais próxima da Terra, ela realmente fica mais brilhante do que as outras luas cheias, mas a questão é que, na hora de observar, fica complicado de comparar com as outras luas cheias que a pessoa já viu. Mas se você conseguir comparar por meio de fotos, é possível perceber a diferença com mais facilidade. Trata-se de um aumento de cerca de 11% no tamanho", afirma o astrônomo.

Qual é o melhor horário para ver a Superlua?

A partir das 18h será possível observar a Superlua. O fenômeno será visível em todo o Brasil e se prolongará até às 6h do dia 15 de junho. O mais recomendável é observá-la durante a primeira hora após o nascimento, pois ela pode mostrar variações de tonalidade amarelada, alaranjada ou até mesmo avermelhada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)