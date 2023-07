Sul-coreano se apaixona por brasileira e viaja 17 mil km para ver a amada no interior

O destino uniu um gamer sul-coreano e uma estudante brasileira no sertão cearense. Yang Seok, mais conhecido como Yan, atravessou cerca de 17 mil quilômetros desde a ilha de Jeju, na Coreia do Sul, até a cidade de Sobral, no Ceará, para conhecer pessoalmente sua amada, Luísa Vitória Ribeiro, de 20 anos.

O encontro inusitado ocorreu em um aplicativo de estudo de idiomas, onde ambos estavam aprimorando suas habilidades em inglês. A amizade evoluiu para um namoro virtual em agosto de 2022, e em outubro do mesmo ano, Yan, que trabalha com games na Coreia do Sul, anunciou que viria ao Brasil. O obstáculo da barreira linguística foi superado com a ajuda de aplicativos de tradução e, ao longo dos meses, o casal contou os dias ansiosamente para o aguardado encontro presencial.

"Aqui é quente, mas na Coreia também é quente. Aqui é mais quente, claro, no início foi difícil, mas agora estou bem", compartilhou Yan, referindo-se ao calor de Sobral, onde a temperatura média chega a 35,9 °C. A adaptação ao sertão e à cultura brasileira tem sido uma experiência enriquecedora para o sul-coreano, que se mostrou especialmente encantado com as iguarias locais.

Apaixonado pela comida brasileira

Em menos de um mês vivendo com a família de Luísa, Yan já demonstra ter se tornado um apreciador da comida brasileira, tendo adotado como suas favoritas a tradicional feijoada e o guaraná. A jovem brasileira conta com entusiasmo que Yan não poupa elogios à comida de seu país e, além de feijão, experimenta com prazer outras iguarias como cuscuz e tapioca recheada.

"Isso é muito bom, Brasil. Isso é realmente bom, incrível, estou apaixonado pela culinária de vocês", escreveu Yan em suas redes sociais.

Romance de dorama

A história do casal vem atraindo a atenção nas redes sociais, e muitos enxergam a saga romântica como um verdadeiro dorama (série sul-coreana), em pleno sertão cearense. Luísa revela que o sucesso repentino ainda é difícil de processar, mas eles estão aproveitando para compartilhar sua história e seus planos através de suas contas conjuntas nas redes sociais.

Embora recebam apoio e carinho de muitas pessoas, o casal também tem enfrentado críticas e ataques nas redes sociais. Luísa, no entanto, não se deixa abater pelos comentários negativos, afirmando que eles não têm importância em sua vida e que estão focados em construir um futuro juntos.

A previsão é que Yan permaneça no Brasil por três meses, tempo permitido pelo visto, mas o casal já faz planos para continuar trabalhando com conteúdo para a web e investindo em diversas plataformas. No futuro, Luísa pretende retribuir a visita do amado e conhecer a Coreia do Sul, mas, por enquanto, estão concentrados em desfrutar do presente e construir uma história de amor única e inspiradora.