Jovem viraliza na internet após revelar sua paixão por shopping: 'ele é meu namorado'

Uma jovem deu o que falar nas redes sociais após revelar paixão por um shopping em Fortaleza, no Ceará. Kaiane, de 21 anos, é conhecida como Garota RioMar e, através de seu Instagram, mostra sua rotina no shopping. Porém, o que realmente chama atenção são as demonstrações de amor que faz ao estabelecimento.

Em homenagem, ela tem três tatuagens para o centro comercial. Uma com o nome do shopping, outra escrito "A Garota RioMar" e, a mais recente, com o símbolo do estabelecimento ao lado de um coração. Em resposta aos seguidores, ela diz que vai ao shopping todos os dias e que abre mão de tudo para estar lá. Além disso, ela comemora todos os aniversários desde a inauguração e tem até unhas personalizadas com a logomarca.

"Todo esse meu amor pelo o RioMar vem desde a construção e inauguração dele", escreveu em uma publicação, onde aparece em frente ao shopping. "Obrigada por ser o dono do meu coração! Sem dúvidas não te troco por nada nesse mundo e por milhares de vezes irei repetir: você é e sempre será o amor da minha vida. Eu te amo com todas as minhas forças e para sempre te amarei", disse a Garota na declaração.

Através de seus stories, Kaiane disse que planeja passar o Dia dos Namorados no shopping. "Eu vou comemorar aqui no amor da minha vida, no meu namorado, Rio Mar Fortaleza, e vou mostrar tudo pra vocês", prometeu aos seus seguidores.

Com a repercussão, apareceram muitas pessoas estranhando o estilo de vida da Garota. "Estão dando hate nela porque vocês não aguentam ver uma mulher forte direcionando amor a algo que não um homem, muito triste isso. Estou contigo, Garota RioMar!", escreveu uma internauta que saiu em defesa da jovem.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)